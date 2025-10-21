Ein Quartett steht anderorts im Rampenlicht

Raphael Wolf

Im Sommer übersiedelte der Antheringer von der Stahl- in die Bundeshauptstadt. „Der Übergang lief gut, die Stadt ist auch super“, freut sich der 29-Jährige. Der bisher jedes Saison-Match für die Capitals – von Coach Gerry Flemming hat man sich getrennt, der Salzburger Fabian Scholz übernimmt interimistisch – absolvierte. „Es ist natürlich eine Umstellung, aber ich haue mich voll rein. Als Team brauchen wir einfach Zeit“, erklärte er.