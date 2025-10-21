Kriminelle Polin soll mehr als vier Jahre absitzen

Eine vorbestrafte Polin (32) hat im April laut Anklage ein erst 14 Jahre altes Mädchen beraubt und verprügelt. Dafür setzte es am Dienstag im Salzburger Landesgericht drei Jahre unbedingte Haft. Aufgrund vergangener Straftaten wird sie aber noch länger in der Zelle sitzen.
Zu drei Jahren unbedingter Haft samt 14 weiteren Gefängnis-Monaten aufgrund einer älteren Straftat wurde eine Polin (32) am Dienstag im Salzburger Landesgericht verurteilt – nicht rechtskräftig. Laut Anklage hatte die 32-Jährige heuer im April ein erst 14 Jahre altes Mädchen beim Salzburger Hauptbahnhof gefährlich bedroht.
Als die Jugendliche einen Angehörigen zur Hilfe anrufen wollte, nahm ihr die Kriminelle das Handy ab. Der Konflikt steigerte sich im nahegelegenen Hans-Lechner-Park: Dort soll die Polin die 14-Jährige in eine öffentliche Toilette gezerrt und sie brutal verprügelt haben. Auf erniedrigende Art und Weise schmierte die Angreiferin ihrem Opfer auch noch Erde ins Gesicht. Und sie drückte ihre Finger in die Augen der 14-Jährigen, heißt es in der Anklage.
Die Angeklagte selbst sprach bei der Strafverhandlung nur von zwei Ohrfeigen. Ein Schöffensenat erklärte die bereits mehrfach vorbestrafte Polin letztlich wegen Raubes und schwerer Körperverletzung für schuldig. Insgesamt muss sie demnach vier Jahre und zwei Monate in der Zelle absitzen.
