Kriminelle Polin soll mehr als vier Jahre absitzen

Als die Jugendliche einen Angehörigen zur Hilfe anrufen wollte, nahm ihr die Kriminelle das Handy ab. Der Konflikt steigerte sich im nahegelegenen Hans-Lechner-Park: Dort soll die Polin die 14-Jährige in eine öffentliche Toilette gezerrt und sie brutal verprügelt haben. Auf erniedrigende Art und Weise schmierte die Angreiferin ihrem Opfer auch noch Erde ins Gesicht. Und sie drückte ihre Finger in die Augen der 14-Jährigen, heißt es in der Anklage.