Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer war erst 14

Kriminelle Polin soll mehr als vier Jahre absitzen

Salzburg
21.10.2025 17:30
Strafprozess im Salzburger Landesgericht.
Strafprozess im Salzburger Landesgericht.(Bild: Tröster Andreas)

Eine vorbestrafte Polin (32) hat im April laut Anklage ein erst 14 Jahre altes Mädchen beraubt und verprügelt. Dafür setzte es am Dienstag im Salzburger Landesgericht drei Jahre unbedingte Haft. Aufgrund vergangener Straftaten wird sie aber noch länger in der Zelle sitzen. 

0 Kommentare

Zu drei Jahren unbedingter Haft samt 14 weiteren Gefängnis-Monaten aufgrund einer älteren Straftat wurde eine Polin (32) am Dienstag im Salzburger Landesgericht verurteilt – nicht rechtskräftig. Laut Anklage hatte die 32-Jährige heuer im April ein erst 14 Jahre altes Mädchen beim Salzburger Hauptbahnhof gefährlich bedroht.

Als die Jugendliche einen Angehörigen zur Hilfe anrufen wollte, nahm ihr die Kriminelle das Handy ab. Der Konflikt steigerte sich im nahegelegenen Hans-Lechner-Park: Dort soll die Polin die 14-Jährige in eine öffentliche Toilette gezerrt und sie brutal verprügelt haben. Auf erniedrigende Art und Weise schmierte die Angreiferin ihrem Opfer auch noch Erde ins Gesicht. Und sie drückte ihre Finger in die Augen der 14-Jährigen, heißt es in der Anklage.

Lesen Sie auch:
Mit Sturmhauben waren die Räuber maskiert, die in das Haus einer Ponauerin einbrachen. ...
Aufs Bett gedrückt
Raubopfer (89) angegriffen und eingesperrt
23.09.2025

Die Angeklagte selbst sprach bei der Strafverhandlung nur von zwei Ohrfeigen. Ein Schöffensenat erklärte die bereits mehrfach vorbestrafte Polin letztlich wegen Raubes und schwerer Körperverletzung für schuldig. Insgesamt muss sie demnach vier Jahre und zwei Monate in der Zelle absitzen.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf