Platz-Posse: Schritt in die richtige Richtung?

Klubchef Sepp Reiter nahm die Thematik selbst in die Hand und wurde vergangene Woche bei der örtlichen Politik vorstellig. „Es war ein sehr konstruktiver Austausch. Ich habe schon den Eindruck, dass man an einer gesunden Lösung für den Klub interessiert ist“, schilderte Reiter im Gespräch mit der „Krone“. Der Vater von Patrick Reiter ist davon überzeugt, am Ende einen neuen Nutzungsvertrag präsentieren zu können. „Wir hoffen natürlich für den gesamten Klub und die Stadt, dass wir uns in dieser Frage einigen. Wann genau das sein wird, kann ich aber noch nicht sicher sagen“, fügte er hinzu.