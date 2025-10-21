Vorrangig war der 35-Jährige aber heuer in der nordamerikanischen IMSA-Serie unterwegs. In dieser belegte der BMW-Fahrer mit seinen Kollegen Rang vier im Gesamtklassement. „Aber es wäre auch Platz zwei drinnen gewesen. Wir haben viel Pech gehabt und wichtige Punkte liegen lassen“, sagt Eng, der mit seinen Leistungen aber zufrieden war: „Ich war oft einer der schnellsten Fahrer. Es macht mir immer großen Spaß, im Auto zu sitzen.“