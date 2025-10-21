Gute Nachrichten für Red Bull Salzburg!

Gute Neuigkeiten kann Red Bull Salzburg aktuell gut gebrauchen. Nach dem Blitz-Abgang von Rouven Schröder, der laut eines Berichts der deutschen „Bild“ selbst für einen Teil der Ablösesumme aufkam, spielten die Bullen gegen Mittelständler Altach daheim nur 2:2. Für die Truppe von Trainer Thomas Letsch geht es aber Schlag auf Schlag. Schon am Donnerstag empfängt man Ferencvaros, den amtierenden Meister Ungarns.