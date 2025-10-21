Vorteilswelt
Fanliebling wieder fit

Gute Nachrichten für Red Bull Salzburg!

Salzburg
21.10.2025 13:42
Mads Bidstrup, Kapitän bei Red Bull Salzburg.
Mads Bidstrup, Kapitän bei Red Bull Salzburg.(Bild: APA/EXPA)

Vor dem Heimspiel gegen Ferencvaros am Donnerstag gibt es gute Neuigkeiten für Vizemeister Red Bull Salzburg. Kapitän Mads Bidstrup hat seine Verletzung überstanden und kann gegen die Ungarn wieder mitwirken. 

0 Kommentare

Gute Neuigkeiten kann Red Bull Salzburg aktuell gut gebrauchen. Nach dem Blitz-Abgang von Rouven Schröder, der laut eines Berichts der deutschen „Bild“ selbst für einen Teil der Ablösesumme aufkam, spielten die Bullen gegen Mittelständler Altach daheim nur 2:2. Für die Truppe von Trainer Thomas Letsch geht es aber Schlag auf Schlag. Schon am Donnerstag empfängt man Ferencvaros, den amtierenden Meister Ungarns. 

Drei Spiele verpasst
Dabei muss Salzburg eigentlich gewinnen, hat man doch die ersten beiden Spiele gegen den FC Porto (0:1) und Olympique Lyon (0:2) verloren. Am Dienstag kam per Aussendung eine frohe Botschaft für alle Fans der Bullen. Kapitän Mads Bidstrup kann wieder mitwirken. Der Däne hatte zuletzt gegen Lyon, Rapid und Altach wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen müssen. 

Nicht einsatzbereit sind weiterhin Takumu Kawamura, Karim Konate, John Mellberg (alle Knie), Valentin Sulzbacher (Knöchel) und Aleksa Terzic. Der Serbe ist weiterhin erkrankt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

