Größtes Spinnennetz der Welt in Höhle entdeckt

Einzigartige Nahrungskette

Die Spinnen ernähren sich von Mücken, die sie in ihrem Netz fangen. Analysen der stabilen Isotope von Kohlenstoff und Stickstoff enthüllten eine faszinierende Nahrungskette: An deren Anfang stehen schwefeloxidierende Mikroorganismen, die Biofilme an den Höhlenwänden bilden. Von diesen ernähren sich Zuckmückenlarven und ausgewachsene Zuckmücken, die wiederum zur Beute der Spinnen werden. Die gesamte Nahrungskette basiert also auf der Primärproduktion dieser Mikroben in der Höhle selbst – ein sogenanntes chemoautotrophes Ökosystem.