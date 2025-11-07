Europa muss chinesische Autoindustrie regeln

Alternative zu Zöllen?

„Heute gibt es Hersteller, die chinesische Autos in Europa mit chinesischen Komponenten und chinesischem Personal zusammenbauen. Das passiert in Spanien und Ungarn. Das ist nicht akzeptabel“, sagte Séjourné. Es sei nötig, Bedingungen für ausländische Investitionen in Europa zu stellen. Zölle führten allerdings zu Handelsspannungen und belasteten die Produktion. Derzeit gelten Einfuhrzölle auf chinesische Elektroautos in der EU. Davon sind aber nicht nur chinesische Hersteller, sondern auch europäische Firmen wie Mercedes, Volkswagen und BMW betroffen. Welche Maßnahmen er sich stattdessen vorstellt, sagte der Industriekommissar nicht.