ÖFB-Kicker bereit: Schlagen Job-Killer wieder zu?

Vollendet Wolfsburg-Trainer Pauls Simonis den Entlassungs-Hattrick von Werder Bremen? Denn Duelle mit den Norddeutschen haben in dieser noch jungen Saison bereits zwei Coaches den Job gekostet – maßgeblichen Anteil daran haben gleich mehrere ÖFB-Legionäre.
Als ersten erwischte es Erik ten Hag als Leverkusen-Trainer. Nach einem 3:3 in Bremen musste der neue Übungsleiter des abgelösten Meisters bereits am zweiten Spieltag wieder seine Koffer packen. Doch er sollte nicht der einzige bleiben.
Nur einen Spieltag später war der nächste Coach an der Reihe. Nach einer 0:4-Pleite gegen Werder musste auch Gladbach-Trainer Gerardo Seoane seinen Sessel am Spielfeldrand räumen. Die Duelle gegen Bremen seither eine Zitterpartie für viele Trainer.
Drei ÖFB-Kicker in der Startelf?
Allerdings wurden die Berufskollegen seither verschont. Bis zum zwölften Spieltag? Denn heute trifft Bremen auf die krisengebeutelten Wolfsburger (live ab 15.30 Uhr – hier im Liveticker). Deren Trainer Paul Simonis sitzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr stabil im Trainerstuhl. Eine Pleite gegen Werder würde sein Schicksal wohl besiegeln.
Und für die Norddeutschen den Hattrick vollenden. Maßgeblichen Anteil daran haben übrigens auch gleich mehrere ÖFB-Legionäre. Heute Abend dürften mit Kapitän Marco Friedl sowie Romano Schmid und Marco Grüll wieder drei Österreicher in der Startelf stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.