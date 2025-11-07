ÖFB-Kicker bereit: Schlagen Job-Killer wieder zu?

Drei ÖFB-Kicker in der Startelf?

Allerdings wurden die Berufskollegen seither verschont. Bis zum zwölften Spieltag? Denn heute trifft Bremen auf die krisengebeutelten Wolfsburger (live ab 15.30 Uhr – hier im Liveticker). Deren Trainer Paul Simonis sitzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr stabil im Trainerstuhl. Eine Pleite gegen Werder würde sein Schicksal wohl besiegeln.