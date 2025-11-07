Vorteilswelt
Nächstes Opfer wartet

ÖFB-Kicker bereit: Schlagen Job-Killer wieder zu?

Deutsche Bundesliga
07.11.2025 14:49
Auch Marco Grüll hat seinen Anteil an der Serie.
Auch Marco Grüll hat seinen Anteil an der Serie.(Bild: GEPA)

Vollendet Wolfsburg-Trainer Pauls Simonis den Entlassungs-Hattrick von Werder Bremen? Denn Duelle mit den Norddeutschen haben in dieser noch jungen Saison bereits zwei Coaches den Job gekostet – maßgeblichen Anteil daran haben gleich mehrere ÖFB-Legionäre.

Als ersten erwischte es Erik ten Hag als Leverkusen-Trainer. Nach einem 3:3 in Bremen musste der neue Übungsleiter des abgelösten Meisters bereits am zweiten Spieltag wieder seine Koffer packen. Doch er sollte nicht der einzige bleiben.

Erik ten Hag war das erste Opfer der Bremer.
Erik ten Hag war das erste Opfer der Bremer.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Nur einen Spieltag später war der nächste Coach an der Reihe. Nach einer 0:4-Pleite gegen Werder musste auch Gladbach-Trainer Gerardo Seoane seinen Sessel am Spielfeldrand räumen. Die Duelle gegen Bremen seither eine Zitterpartie für viele Trainer. 

Drei ÖFB-Kicker in der Startelf?
Allerdings wurden die Berufskollegen seither verschont. Bis zum zwölften Spieltag? Denn heute trifft Bremen auf die krisengebeutelten Wolfsburger (live ab 15.30 Uhr – hier im Liveticker). Deren Trainer Paul Simonis sitzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr stabil im Trainerstuhl. Eine Pleite gegen Werder würde sein Schicksal wohl besiegeln.

Und für die Norddeutschen den Hattrick vollenden. Maßgeblichen Anteil daran haben übrigens auch gleich mehrere ÖFB-Legionäre. Heute Abend dürften mit Kapitän Marco Friedl sowie Romano Schmid und Marco Grüll wieder drei Österreicher in der Startelf stehen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf