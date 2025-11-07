Handballer vor Topspiel von Verletzungen geplagt

Just vor dem Topspiel der HLA Challenge West muss sich Handballverein UHC Salzburg mit Verletzungen mehrerer Stammspieler herumschlagen. Zwar scheint das Sportzentrum Nord eine Heimfestung zu sein (noch keine Heimniederlage), doch mit dem Future Team von Alpla HC Hard kommt der bislang stärkste Gegner nach Salzburg.