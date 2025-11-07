Handballer vor Topspiel von Verletzungen geplagt

Das kann der UHC Salzburg jetzt wirklich nicht gebrauchen! Die Handballer müssen vor dem Topspiel in der HLA Challenge West gegen Alpla HC Hard Future Team auf mehrere Topspieler verzichten. Die Festung Sportzentrum Nord könnte sich aber als Trumpf erweisen.
Just vor dem Topspiel der HLA Challenge West muss sich Handballverein UHC Salzburg mit Verletzungen mehrerer Stammspieler herumschlagen. Zwar scheint das Sportzentrum Nord eine Heimfestung zu sein (noch keine Heimniederlage), doch mit dem Future Team von Alpla HC Hard kommt der bislang stärkste Gegner nach Salzburg.
„Ausgerechnet jetzt fallen uns mit Michael Hauch und dem neuerlich verletzten Timon Glimm zwei weitere Spieler verletzt aus – und Sebastian Aufhauser ist nach seiner Fußverletzung auch noch nicht wieder bei 100 Prozent“, hadert Trainer Herbert Wagner vor dem Duell Vierter gegen Dritter. Positiv: Neuzugang Milan Dennhardt feiert Premiere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.