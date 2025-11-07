Vorteilswelt
Halle als Trumpf

Handballer vor Topspiel von Verletzungen geplagt

Salzburg
07.11.2025 14:00
Nicht ganz fit: Sebastian Aufhauser (rechts).
Nicht ganz fit: Sebastian Aufhauser (rechts).(Bild: Tröster Andreas)

Das kann der UHC Salzburg jetzt wirklich nicht gebrauchen! Die Handballer müssen vor dem Topspiel in der HLA Challenge West gegen Alpla HC Hard Future Team auf mehrere Topspieler verzichten. Die Festung Sportzentrum Nord könnte sich aber als Trumpf erweisen.

Just vor dem Topspiel der HLA Challenge West muss sich Handballverein UHC Salzburg mit Verletzungen mehrerer Stammspieler herumschlagen. Zwar scheint das Sportzentrum Nord eine Heimfestung zu sein (noch keine Heimniederlage), doch mit dem Future Team von Alpla HC Hard kommt der bislang stärkste Gegner nach Salzburg.

„Ausgerechnet jetzt fallen uns mit Michael Hauch und dem neuerlich verletzten Timon Glimm zwei weitere Spieler verletzt aus – und Sebastian Aufhauser ist nach seiner Fußverletzung auch noch nicht wieder bei 100 Prozent“, hadert Trainer Herbert Wagner vor dem Duell Vierter gegen Dritter. Positiv: Neuzugang Milan Dennhardt feiert Premiere.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
