Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Transfer der Saison“

Arsenal vor Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Premier League
07.11.2025 14:05
Aufsteiger Sunderland mischt die Premier League auf.
Aufsteiger Sunderland mischt die Premier League auf.(Bild: AP/Joanna Chan)

Diesen Samstag (18:30 Uhr) trifft Aufsteiger AFC Sunderland zu Hause auf Tabellenführer Arsenal. Das Spiel ist nicht nur tabellarisch ein echtes Topspiel, das Überraschungsteam aus Sunderland steht im Moment auf dem vierten Platz. Besonders für einen Spieler ist dieses Duell ein ganz spezielles ...

0 Kommentare

Normalerweise haben es die Aufsteiger in der finanzstarken Premier League seit Jahren eher schwer. Im Vorjahr stiegen alle drei Aufsteiger sang- und klanglos wieder ab. Die Unterschiede zwischen Premier League und Championship werden vor allem aufgrund der TV-Gelder immer größer. Umso überraschender ist der außergewöhnliche Saisonauftakt von Aufsteiger AFC Sunderland. Die Mannschaft von Trainer Regis Le Bris steht nach zehn Spieltagen auf einem Champions League Rang. Die Schlüsselrolle im Team von Sunderland spielt dabei ganz klar Mittelfeldmotor Granit Xhaka.

Xhaka erlebt dritten Frühling
Nachdem der Schweizer Nationalspieler im Sommer von Bayer Leverkusen zu Sunderland wechselte, haben ihm nur ganz wenige diese Rolle zugetraut. Abräumer, Führungsspieler und auf dem Platz der verlängerte Arm des Trainers. In England wird Xhaka aktuell mit Lobeshymnen überhäuft.

Zitat Icon

Er muss der Transfer der Saison sein! Gibt es derzeit in der Premier League jemanden, der einen größeren Einfluss auf seinen Klub hat als Granit Xhaka?

Jamie Carragher über Granit Xhaka

TV-Experte Jamie Carragher meinte etwa kürzlich: „Er muss der Transfer der Saison sein! Gibt es derzeit in der Premier League jemanden, der einen größeren Einfluss auf seinen Klub hat als Granit Xhaka? Das kann nicht sein.“ Auch Trainer Regis Le Bris lobt den 33-Jährigen: „Er setzt den Standard in der Mannschaft.“

Lange Vergangeheit auf der Insel
Nicht immer bekam Xhaka diese Wertschätzung, besonders in England wurde er in der Vergangenheit immer wieder stark kritisiert. Die sieben Spielzeiten bei Arsenal waren geprägt von einem Auf und Ab.

Nachdem die eigenen Anhänger ihn 2019 nach enttäuschenden Leistungen zum Sündenbock der Mannschaft machten, folgte ein großes Zerwürfnis zwischen dem Mittelfeldspieler und den Fans. Daraufhin wurde Xhaka das Kapitänsamt bei Arsenal entzogen.

Sieben Jahre verbrachte Xhaka bei Arsenal.
Sieben Jahre verbrachte Xhaka bei Arsenal.(Bild: AFP/GLYN KIRK)

„Mikel hat mich verändert“
Den Abschied konnte einzig der damals neue Cheftrainer Mikel Arteta in einem persönlichen Gespräch verhindern. „Als Mikel kam, war mein Koffer schon gepackt. Ein Vertrag eines anderen Klubs lag schon auf dem Tisch. Er zeigte mir aber, dass ich an dem richtigen Ort bin“, blickt Xhaka auf die Ankunft des aktuellen Gunners Coach im Dezember 2019 zurück.

Weiter betont er: „Mikel hat mich komplett verändert. Als Mensch, auf dem Platz und auch neben dem Platz.“ Xhaka blieb bei Arsenal, wurde wieder zum absoluten Führungsspieler und Fanliebling, bevor er den Verein 2023 dann mit seinem Wechsel Richtung Leverkusen endgültig verließ.

Mikel Arteta steht mit Arsenal aktuell an der Tabellenspitze.
Mikel Arteta steht mit Arsenal aktuell an der Tabellenspitze.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

Das große Wiedersehen
Zwei Jahre später folgt am Samstagabend jetzt das große Wiedersehen zwischen dem Mittelfeldmotor und seinem Ex-Klub. Vor einer berauschenden Kulisse im „Stadium of Light“ will Xhaka mit Sunderland weiter überraschen. Mikel Arteta hingegen, könnte mit einem Sieg die Tabellenführung weiter festigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
150.019 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
108.129 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.818 mal gelesen
Mehr Premier League
Weil Abgang droht ...
FC Bayern nimmt Kontakt zu Liverpool-Kicker auf
Bundesliga im Ticker
Werder Bremen gegen Wolfsburg – ab 20.30 Uhr LIVE
Von Nagelsmann berufen
Entdecker erklärt Deutschlands Wunderstürmer
Klub will Entscheidung
ÖFB-Ass am Scheideweg: Neuer Vertrag oder Abschied
Emotionaler Insta-Post
„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf