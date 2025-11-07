„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die kleine Hündin Daisy wurde 2018 geboren. Sie ist sehr freundlich, anfangs jedoch ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Es wird ein ruhiges Zuhause gesucht, wo sie in Ruhe ankommen und Vertrauen fassen kann. Außerdem wäre Daisy in ihrem neuen „Reich“ gerne Einzelprinzessin, da sie weder ihre Lebensmenschen noch ihr Futter teilen möchte.

Tel.: 0664/8485571.