„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Mischlingshündin Alma (6 Jahre) ist zugänglich, freundlich und sehr anhänglich. Sie liebt die Aufmerksamkeit ihrer Besitzer und versteht sich prima mit Artgenossen. Katzen und Kleintiere wecken allerdings ihren Jagdinstinkt. Tel.: 0664/8485571.
Die weibliche Samtpfote Brigitte ist etwa zwei Jahre alt und sehnt sich sehr nach Zuneigung und Geborgenheit. Sie liebt die Menschen und auch Artgenossen zählt sie zu ihren Freunden. Ein Platz, wo ihr sicherer Freigang geboten wird, wäre perfekt für Brigitte. Tel.: 0664/8485571.
Chicco, ein sechsjähriger Staffordshire-Bullterrier-Mischling, ist ein sehr verschmuster und freundlicher Rüde, der Menschen über alles liebt. Mit Artgenossen versteht er sich je nach Sympathie, Katzen und Kleintiere sollten jedoch nicht mit ihm zusammenwohnen. Wer nimmt den treuherzigen Rüden bei sich auf? Tel.: 0732/247887.
Elsbeth ist eine vierzehnjährige Katzendame, die nach einem Zuhause Ausschau hält, wo sie ihren Lebensabend verbringen darf und gemütliche Runden im Garten drehen kann. Sie ist ruhig, verschmust und freut sich über menschliche Gesellschaft. Aufgrund einer Schilddrüsenerkrankung benötigt sie zweimal täglich Medikamente, welche sie aber brav einnimmt.
Tel.: 0732/247887.
Die kleine Hündin Daisy wurde 2018 geboren. Sie ist sehr freundlich, anfangs jedoch ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Es wird ein ruhiges Zuhause gesucht, wo sie in Ruhe ankommen und Vertrauen fassen kann. Außerdem wäre Daisy in ihrem neuen „Reich“ gerne Einzelprinzessin, da sie weder ihre Lebensmenschen noch ihr Futter teilen möchte.
Tel.: 0664/8485571.
Der acht Monate alte Farbenzwerg Black ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe bei einer Partnerin. Bisher lebte er mit zwei weiteren männlichen Kaninchen zusammen, doch leider kam es zu Rangeleien. Wer kann dem kleinen Langohr ein passendes Zuhause in weiblicher Gesellschaft schenken? Tel.: 0732/247887.
