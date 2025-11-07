Ex-Salzburg-Kicker schimpft über das Nationalteam

„Es macht mich wirklich, wirklich traurig“, kann es Okafor im Gespräch mit „The Athletic“ nicht fassen. Für Verärgerung sorgt vor allem die fehlende Kommunikation seitens des Schweizer Fußballverbands. „Für mich ergibt das keinen Sinn“, so der Leeds-Angreifer. „Ich kann sagen, es macht mich traurig, weil sie mir nicht einmal schreiben oder anrufen, um zu sehen, wie es mir geht. Zum Beispiel, als ich nach Leeds gezogen bin – ein ‘Gratuliere‘ oder so etwas -, schließlich spiele ich jetzt in der besten Liga der Welt.“