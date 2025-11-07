Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Macht mich traurig“

Ex-Salzburg-Kicker schimpft über das Nationalteam

Fußball International
07.11.2025 14:12
In Salzburg zeigte Noah Okafor mit starken Leistungen auf. Jetzt stürmt er für Leeds.
In Salzburg zeigte Noah Okafor mit starken Leistungen auf. Jetzt stürmt er für Leeds.(Bild: Tröster Andreas)

Einst galt er als die größte Offensiv-Hoffnung der Schweiz, jetzt liegt Ex-Salzburg-Kicker Noah Okafor mit der Nationalmannschaft seines Landes jedoch im Clinch. Nachdem der 25-Jährige von Teamchef Murat Yakin erneut nicht in den „Nati“-Kader berufen worden war, holt er nun zur Attacke aus.

0 Kommentare

„Es macht mich wirklich, wirklich traurig“, kann es Okafor im Gespräch mit „The Athletic“ nicht fassen. Für Verärgerung sorgt vor allem die fehlende Kommunikation seitens des Schweizer Fußballverbands. „Für mich ergibt das keinen Sinn“, so der Leeds-Angreifer. „Ich kann sagen, es macht mich traurig, weil sie mir nicht einmal schreiben oder anrufen, um zu sehen, wie es mir geht. Zum Beispiel, als ich nach Leeds gezogen bin – ein ‘Gratuliere‘ oder so etwas -, schließlich spiele ich jetzt in der besten Liga der Welt.“

Noah Okafor (re.)
Noah Okafor (re.)(Bild: AP/Steven Paston)

„Für mich ist das die größte Enttäuschung“
Dass er auf der Abrufliste steht, erfuhr Okafor von seinem Bruder. „Das Problem ist, sie setzen mich auf die Liste, aber fragen mich nicht einmal, wie ich mich fühle oder ob mein Körper in Ordnung sei. Das ergibt für mich keinen Sinn. Für mich ist das die größte Enttäuschung!“

Zudem gibt’s Kritik an Murat Yakin: „Das bedeutet, ich muss verfügbar sein, aber wie kann es sein, dass er mich nicht anruft, um mir zu sagen, woran ich arbeiten muss? Es ist okay, es ist seine Entscheidung, er ist der Trainer. Aber er hat mich auf die Liste gesetzt, und niemand vom Verband schreibt mir oder ruft mich an. Das ist einfach traurig.“

Murat Yakin
Murat Yakin(Bild: AP/Darko Bandic)

Laut „Blick“ ist Okafor bei Yakin in den vergangenen Jahren immer wieder in Ungnade gefallen. Außerdem heißt es: „Aus Kreisen von Mitspielern und Staff wurde seine Laune damals als miesepetrig sowie teils respektlos und seine Trainingsleistung als teilweise weit entfernt von akzeptabel beschrieben.“

110 Spiele für Salzburg
Von 2020 bis 2023 stürmte Okafor für Red Bull Salzburg. In 110 Spielen gelangen ihm 34 Tore und 23 Assists. Für die Schweiz bestritt er bislang 24 Länderspiele (zwei Tore). Ob er sich mit seinem Wut-Interview einen Gefallen getan hat, darf bezweifelt werden …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
150.019 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
108.129 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.818 mal gelesen
Mehr Fußball International
„Macht mich traurig“
Ex-Salzburg-Kicker schimpft über das Nationalteam
„Transfer der Saison“
Arsenal vor Wiedersehen mit einem alten Bekannten
Ansage von Beraterin
Real, Bayern oder BVB? Qual der Wahl für Top-Juwel
Entscheidung gefallen:
Bernd Neuendorf vier weitere Jahre DFB-Präsident
Weltmeister genervt:
„Wäre ich mit Vinicius Junior in der Kabine, …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf