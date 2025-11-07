Vorteilswelt
Sie ist 107, er 108

US-Paar ist seit 1942 verheiratet – Weltrekord!

Ausland
07.11.2025 14:15
Das Paar aus Miami ist inzwischen über 83 Jahre verheiratet und bekam jetzt einen Eintrag ins ...
Das Paar aus Miami ist inzwischen über 83 Jahre verheiratet und bekam jetzt einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde.(Bild: guinnessworldrecords.com)

Er war der Star der Basketballmannschaft der Clark Atlanta University, sie eine Cheerleaderin, und die beiden verliebten sich ineinander. Nur ein Jahr später gaben sich Lyle und Eleanor das Ja-Wort. Ihre am 4. Juni 1942 geschlossene Ehe hält bis heute. Das ist Weltrekord!

Da Amerika zu diesem Zeitpunkt in den 2. Weltkrieg eingetreten war, wurde er beim US-Militär eingezogen. Für die Hochzeit am 4. Juni im gleichen Jahr erhielt der Bräutigam eine dreitägige Freistellung von der militärischen Grundausbildung in Fort Benning (Georgia). Es war das erste Mal, dass Eleanor die Familie ihres Gatten kennenlernte.

Feldpost einkassiert
Vier Wochen später wurde Lyle mit der 92. Infanteriedivision der US-Armee nach Italien entsandt. Eleanor war mit ihrem ersten Kind schwanger. Sie schrieben sich gegenseitig Briefe, doch seine Feldpost wurde von Militärzensurbeamten einkassiert.

Lyle überlebte und die Gittens‘ zogen nach Kriegsende nach New York City, wo sie mit ihren insgesamt drei Kindern – Sohn Lyle Jr. sowie die Töchter, Angela und Ignae, heute noch leben. Beide arbeiteten für die Regierung. Nach ihrer Pensionierung erwarb Eleanor im Alter von 69 Jahren einen Doktortitel in Urban Education.

Auch ältestes Ehepaar weltweit
Lyle (108) und Eleanor (107) halten laut LongewiQuest – eine Organisation, die Altersrekorde verifiziert - nicht nur einen Rekord, der die Dauer der Ehe betrifft. Sie wurden mit einem Gesamtalter von 215 Jahren vom Guinness Book Of World Record als das älteste lebende Ehepaar aller Zeiten gekürt.

Martini als Liebesgeheimnis
Das Liebesgeheimnis der beiden? „Wir lieben einander noch so sehr wie am ersten Tag und haben bis vor ein paar Jahren jeden Abend gemeinsam einen Martini getrunken.“ Inzwischen sind die Oldies, die in Miami von ihrer Tochter Angela und deren Cousine Johnyta betreut werden, allerdings umgestiegen - auf ein Bier zum Mittagessen. 

Bislang galten Manoel Angelim Dino und seine Frau Maria de Sousa Dino aus Brasilien bis zum Tod von Manoel als das am längsten verheiratete Ehepaar.

Kommentare

