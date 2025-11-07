US-Paar ist seit 1942 verheiratet – Weltrekord!

Martini als Liebesgeheimnis

Das Liebesgeheimnis der beiden? „Wir lieben einander noch so sehr wie am ersten Tag und haben bis vor ein paar Jahren jeden Abend gemeinsam einen Martini getrunken.“ Inzwischen sind die Oldies, die in Miami von ihrer Tochter Angela und deren Cousine Johnyta betreut werden, allerdings umgestiegen - auf ein Bier zum Mittagessen.