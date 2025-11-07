Vorteilswelt
„Respekt ist weg“

Ina Müller kritisiert Altersdiskriminierung

Society International
07.11.2025 15:00
(Bild: Georg Wendt / dpa / picturedesk.com)

Die seit kurzem 60 Jahre alte Entertainerin und Sängerin Ina Müller leidet unter Altersdiskriminierung. „Ich habe mich während meines Lebens nie als Frau diskriminiert gefühlt, aber jetzt fühle ich mich wegen meines Alters diskriminiert“, sagte die Deutsche dem Magazin „Playboy“. 

Müller bemängelte dabei die Haltung der Gesellschaft. „Mir hat es noch nie wehgetan, älter zu werden. Aber es wäre toll, wenn das Alter in unserer Gesellschaft als ein bisschen cooler gelten würde.“

Früher habe sie die Älteren auch nicht cool gefunden, „sie waren uns irgendwie egal, aber wir haben sie nicht gehasst. Heute habe ich das Gefühl, der Respekt ist weg“, sagte sie.

Begrüßt bei „Inas Nacht“ zahlreiche Gäste
Neben ihrem Bühnenprogramm ist Müller vor allem durch die in einer Bar aufgenommene Talk-Sendung „Inas Nacht“ bekannt. Im Mai trat dort Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf und erntete im Nachhinein einige Anerkennung wegen einer Gesangseinlage.

Söder sei freundlich und angenehm gewesen, sagte Müller. „Aber ich glaube, viele sind mittlerweile leicht angenervt davon, dass er jetzt überall als großer Sänger auftaucht, seit er in meiner Sendung die ,Mary Ann‘ gesungen hat.“

