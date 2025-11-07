Athen kündigte härteres Vorgehen auf Kreta an

Im Bergdorf Vorizia im kretischen Hinterland eskalierte am vergangenen Freitag eine lang schwelende Fehde zwischen zwei Familien in blutiger Gewalt. Bei der Auseinandersetzung mit Schusswaffen kamen ein Mann und eine Frau ums Leben. Sechs Einwohner wurden verletzt. Die Ursachen solcher kretischer Fehden reichen oft so weit zurück, dass der ursprüngliche Grund in Vergessenheit gerät. Häufig spielen auch kriminelle Hintergründe eine Rolle, etwa der Anbau und Handel mit Drogen oder der Diebstahl von Nutztieren. Besonders in abgelegenen Bergdörfern ist die Polizei oft machtlos.