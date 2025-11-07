China weiht nächstes Super-Kriegsschiff ein

Erst zweites Schiff mit E-Katapultsystem

Die „Fujian“ markiert einen bedeutenden militärischen Fortschritt für China: Sie ist der erste vollständig im Land entwickelte und gebaute Flugzeugträger mit Flugzeugkatapult. Weltweit ist sie erst das zweite Schiff, das mit einem elektromagnetischen Katapultsystem (EMALS) ausgestattet ist. Bisher verfügt nur die 2017 in Dienst gestellte „USS Gerald Ford“ der US-Marine über diese Technologie – das weltweit größte Kriegsschiff seiner Art.