Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Xi zeigt Muskeln

China weiht nächstes Super-Kriegsschiff ein

Außenpolitik
07.11.2025 14:14
Mit diesem Flugzeugträger will China langsam, aber doch auf die gigantische Seemacht USA ...
Mit diesem Flugzeugträger will China langsam, aber doch auf die gigantische Seemacht USA aufschließen.(Bild: AP/Li Gang)

Mit militärischem Pomp und einer „grandiosen“ Zeremonie hat China am Freitag seinen dritten Flugzeugträger in Dienst gestellt. In Anwesenheit von Staatschef Xi Jinping wurde die „Fujian“ offiziell in die chinesische Marine aufgenommen – ein Schiff, das technologisch in einer Liga mit den modernsten US-Kriegsschiffen spielt und Pekings Ambitionen als Seemacht unterstreicht.

0 Kommentare

Vor 2000 Teilnehmern, darunter Marinesoldaten und Werftarbeiter, fand die Zeremonie an einem Hafen auf der südchinesischen Insel Hainan statt. Xi ließ sich an Bord persönlich über die militärischen Fähigkeiten des Schiffes informieren – mit besonderem Augenmerk auf das elektromagnetische Katapult-Startsystem, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Erst zweites Schiff mit E-Katapultsystem
Die „Fujian“ markiert einen bedeutenden militärischen Fortschritt für China: Sie ist der erste vollständig im Land entwickelte und gebaute Flugzeugträger mit Flugzeugkatapult. Weltweit ist sie erst das zweite Schiff, das mit einem elektromagnetischen Katapultsystem (EMALS) ausgestattet ist. Bisher verfügt nur die 2017 in Dienst gestellte „USS Gerald Ford“ der US-Marine über diese Technologie – das weltweit größte Kriegsschiff seiner Art.

Die moderne Katapulttechnik soll die lange üblichen dampfbetriebenen Systeme ersetzen und ermöglicht Starts von Kampfflugzeugen mit größerer Waffenlast und mehr Treibstoff. Die „Fujian“ ergänzt Chinas bisherige Flotte aus zwei Flugzeugträgern: der 2012 in Dienst gestellten „Liaoning“, die noch in der Sowjetunion gebaut wurde, und der 2019 hinzugekommenen „Shandong“.

Schlagzeilen schon vor Indienstnahme 
Trotz der massiven Investitionen in die militärische Aufrüstung der vergangenen Jahre liegt China mit nun drei Flugzeugträgern noch deutlich hinter den USA, deren Marine über elf solcher Schiffe verfügt. Bereits vor ihrer offiziellen Indienstnahme sorgte die „Fujian“ für Schlagzeilen: Im September durchquerte sie die politisch sensible Straße von Taiwan, die Festlandchina von der demokratisch regierten Insel trennt.

Lesen Sie auch:
Übung einer Massenevakuierung beim jährlichen „Han Kuang“-Militärmanöver in Taipeh
Wenn China angreift
So bereitet Taiwan seine Bürger auf den Krieg vor
16.09.2025
Krone Plus Logo
Für Invasion Taiwans
China baut schwimmende Panzer & Schiffe mit Beinen
19.03.2025
„Sind unaufhaltsam“
Zeigt neues Kriegsgerät: Xi lässt Muskeln spielen
03.09.2025

Die chinesische Marine sprach von „wissenschaftlichen Forschungstests und Übungseinsätzen“. Ebenfalls im September veröffentlichte die Regierung Aufnahmen von Starts und Landungen mehrerer Kampfjets, darunter J-35-Tarnkappenflugzeuge neuester chinesischer Bauart.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
150.019 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
108.129 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.818 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Xi zeigt Muskeln
China weiht nächstes Super-Kriegsschiff ein
Deutscher General:
„Russland könnte NATO schon morgen angreifen!“
Hier spießt es sich
ÖVP und SPÖ streiten jetzt um Lohntransparenz
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Es brodelt im Kreml
Jetzt fiel Lawrow bei Kremlchef Putin in Ungnade
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf