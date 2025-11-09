Von der Kleinpartei zum Landeshauptmann-Anwärter

Aufwärtstrend seit den 1990er-Jahren

Aus den zunächst neben der SPÖ und insbesondere der ÖVP stimmenmäßig eher unbedeutenden Freiheitlichen ist in den vergangenen 70 Jahren eine Partei geworden, die bei der nächsten Wahl 2027 ernsthaft um den Landeshauptmann-Sessel kämpfen dürfte. Richtig bergauf geht es seit den 1990er-Jahren, als es zum ersten Mal eine Beteiligung in der oö. Landesregierung gab und sich die Partei in den Gemeinden verankerte.