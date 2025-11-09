Vorteilswelt
Gegen Auto geprallt

Mit über zwei Promille von Unfallstelle geflüchtet

Oberösterreich
09.11.2025 11:00
Trotz starker Alkoholisierung setzt sich der Mann ans Steuer (Symbolfoto).
Trotz starker Alkoholisierung setzt sich der Mann ans Steuer (Symbolfoto).(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Mit unglaublichen 2,68 Promille setzt sich ein 38-Jähriger aus Ternberg Samstagabend ans Steuer seines Autos. Es kam, wie es kommen musste: In Garsten geriet der Alkolenker über die Mittellinie, krachte in das Auto einer 18-Jährigen. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete er vom Unfallort.

0 Kommentare

Schock für eine 18-jährige Ternbergerin am Samstagabend: Die junge Frau lenkte ihren Wagen gegen 20.25 Uhr auf der Lahrndorfer Straße in Garsten von Ternberg in Richtung Steyr. Plötzlich kam ein entgegenkommendes Auto auf ihre Fahrbahnseite und sie konnten den Zusammenstoß nicht verhindern.

Fahrerflucht begangen
Am Steuer des anderen Pkw saß ein 38-Jähriger aus Ternberg, der nach dem Unfall aber nicht anhielt, sondern einfach weiterfuhr. Bei der Anfahrt zum Unglücksort bemerkten Polizisten einen Mann, der gerade sein Auto von der Fahrbahn wegschieben wollte.

Stark alkoholisiert
Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den Fahrerflüchtigen handelte. Der 38-Jährige wurde zum Alkotest gebeten und der ergab den unglaublichen Wert von 2,68 Promille. Der Lenker wurde angezeigt, seinen Führerschein musste er abgeben.

Oberösterreich

