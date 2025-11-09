Mit über zwei Promille von Unfallstelle geflüchtet

Mit unglaublichen 2,68 Promille setzt sich ein 38-Jähriger aus Ternberg Samstagabend ans Steuer seines Autos. Es kam, wie es kommen musste: In Garsten geriet der Alkolenker über die Mittellinie, krachte in das Auto einer 18-Jährigen. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete er vom Unfallort.