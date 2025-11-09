Nach Crash verstarb Lenkerin noch an Unfallstelle

Ersthelfer begannen mit Wiederbelebung

Die Frau soll sich noch an die Brust gegriffen und dann das Bewusstsein verloren haben. Sofort begannen Ersthelfer mit der Reanimation, wurden von den eintreffenden Rettungskräften abgelöst. Doch auch die Notärztin konnte der 52-Jährigen nicht mehr helfen, sie verstarb noch an der Unfallstelle.