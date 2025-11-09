Nach Crash verstarb Lenkerin noch an Unfallstelle

Laut ersten Erkenntnissen soll eine 52-Jährige aus Natternbach wegen gesundheitlicher Probleme die Herrschaft über ihr Auto verloren haben. Daraufhin kam sie von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Bäume. Trotz Reanimation durch Ersthelfer und Rettungskräfte, starb die Frau noch vor Ort.
Samstagabend gegen 18.30 Uhr wurden drei Feuerwehren, Rettung und Polizei zu einem Unfall auf die Hauser Straße in Natterbach alarmiert. Eine 52-jährige Ortsansässige war von der Straße abgekommen und hatte in Folge mehrere Bäume und Sträucher gestreift.
Ersthelfer begannen mit Wiederbelebung
Die Frau soll sich noch an die Brust gegriffen und dann das Bewusstsein verloren haben. Sofort begannen Ersthelfer mit der Reanimation, wurden von den eintreffenden Rettungskräften abgelöst. Doch auch die Notärztin konnte der 52-Jährigen nicht mehr helfen, sie verstarb noch an der Unfallstelle.
Medizinischer Notfall schuld am Tod
Die Lenkerin dürfte am Steuer ihres Wagens einen medizinischen Notfall – möglicherweise Herzinfarkt – erlitten haben. Dieser dürfte auch der Grund für den Autounfall und schuld am Tod der Frau gewesen sein.
