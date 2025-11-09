Vorteilswelt
Über 200 € erbeutet

Jugendlicher (17) von drei Unbekannten ausgeraubt

Oberösterreich
09.11.2025 10:30
Als der 17-Jährige kein Geld mehr hergeben wollte, griffen die Unbekannten in seine Tasche.
Als der 17-Jährige kein Geld mehr hergeben wollte, griffen die Unbekannten in seine Tasche.(Bild: Jöchl Martin)

Ein 17-jähriger Linzer wurde in der Nacht zum Sonntag in seiner Heimatstadt Opfer eines Raubüberfalles. Der Teenager wurde von drei Unbekannten angesprochen, die Geld von ihm wollten. Mit den angebotenen fünf Euro gab sich das Trio aber nicht zufrieden.

Sonntagfrüh gegen 4.30 Uhr war der 17-jährige Linzer in der Langgasse unterwegs. Plötzlich wurde er von drei Unbekannten angesprochen, die Geld wollten. Laut eigenen Angaben übergab der Teenager fünf Euro und wollte dann weitergehen.

Teenager bedrängt
Doch das Trio forderte mehr Geld, bedrängte den Jugendlichen weiter. Im Bereich der Straßenbahn-Haltestelle „Bürgerstraße“ griff schließlich einer der Unbekannten in die Jackentasche des 17-Jährigen, entriss ihm die Geldbörse und entnahm das gesamte Bargeld.

Mit Geld geflüchtet
Danach flüchteten die Männer mit rund 200 Euro in unbekannte Richtung. Der Teenager verständigte die Polizei, doch eine sofort eingeleitete Fahndung blieb negativ.

