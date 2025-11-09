Wanderer (22,28) trauten sich nicht über Steilwand

Rettung mit Heli

In einer Seehöhe von etwa 1380 m trauten sich nur zwei der vier Freunde über eine steile Wand abklettern. Während diese versuchten, den Weg zu finden, harrten die beiden anderen (28, 22) am Steilabbruch aus. Gegen 11.40 Uhr setzten sie einen Notruf ab und konnten gegen 12.50 Uhr durch die Crew des Polizeihubschraubers gerettet werden. Die beiden anderen stiegen selbstständig bis zum Zwischenlandeplatz ab.