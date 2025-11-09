Bande stahl Lebensmittel um rund 1000 Euro

Diebesgut im Kofferraum

Im Kofferraum fanden die Beamten eine große Menge an Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die aus einem Diebstahl bei einem Diskonter in Bad Hall stammen dürften. Die Waren hatten einen Wert von rund 460 Euro. Die mutmaßlichen Diebe – ein 32-Jähriger und ein 55-Jähriger aus Linz sowie ein 29-Jähriger aus Traun – wurden festgenommen.