St. Georgen/G. hat neuen Bürgermeister gewählt

Ein Verbinder

Auch Landesgeschäftsführer und Bezirksparteiobmann Florian Hiegelsberger war hocherfreut und streute dem Gewinner Rosen: „Herzlichen Glückwunsch an Gerald Nußbichler zur Wahl zum Bürgermeister. Das heutige hervorragende Ergebnis zeugt von der gewissenhaften Arbeit und dem hohen persönlichen Einsatz. Sein Rückhalt bei den Menschen in St. Georgen ist deutlich spürbar – er schafft es, über Parteigrenzen hinweg zu verbinden und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben“, so Hiegelsberger.