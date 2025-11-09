Nächster ÖVP-Grande für „große Schritte“ bereit

Für ihn seien große Kompetenzverschiebungen, etwa bei Gesundheit und Bildung, zwischen Bund und Ländern durchaus denkbar, so Stelzer in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag. „Wir müssen nur vorher wissen, wohin wir wollen.“ Neben Stelzer und Edtstadler hat sich bisher auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für essenzielle Reformen bereit gezeigt. Dezidierten Widerstand gibt es aus den rot-regierten Ländern Wien und Burgenland sowie aus Vorarlberg.