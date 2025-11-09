„Es ist genau das, was diese Serie ausmacht“

Die Menschen hinter den Geschichten

Gemeint ist Dominik Glöbl. Jener Mann, der charmant und offen den „Hauptdarstellern“ die Scheu vor der Kamera nimmt. „Die Leute erzählen mir eigentlich alles, es läuft von selbst, ich muss nur ein Gefühl für den Menschen bekommen. Wir drehen alles nur einmal, denn wir wollen die Echtheit haben und die bekommt man beim ersten Mal. Ohne groß zu überlegen, sind sie authentisch und das macht die Serie auch speziell. Wir machen nicht nur Fernsehen, wir interessieren uns für die Menschen hinter den Geschichten“, so Glöbl.