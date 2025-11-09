Wie eine Linzer KI den US-Riesen trotzen will

Das KI-Modell des Linzer Startups brauche hingegen weit weniger Energie – und das erklärt Ortig so: Immer, wenn man eine amerikanische Künstliche Intelligenz fragt, welche Farbe die Mütze von Rotkäppchen hat, muss sie das ganze Märchen von vorne lesen, um eine Antwort geben zu können. „xLSTM“ hingegen liest das Märchen wie ein Mensch und kann sich die Farbe der Mütze merken. Das mache, vereinfacht ausgedrückt, das Linzer Modell energieeffizienter.