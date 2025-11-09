Priscillas Reise, die nach Zukunft schmeckt

„Ich bin etwas schüchtern“, sagt Priscilla Mazibuko leise und schaut mit großen, braunen Augen in den Raum. Unter der Kappe mit der Aufschrift „Kaiservilla Bad Ischl“ blitzt ein entschuldigendes Lächeln hervor. Deshalb, erklärt sie, habe sie sich ihre Worte lieber aufgeschrieben – eine kleine Dankesrede, die ihr Sicherheit gibt.

Erst diese Woche kehrte die 25-Jährige in ihre Heimat Südafrika zurück. Eine Heimat, in die sie mit Stolpersteinen in der Wiege hineingeboren wurde. Priscilla stammt aus einem der vielen Armenviertel (Townships) Kapstadts – und gehört zu jenen Jugendlichen, denen die Kochschule Cooktastic eine zweite Chance schenkt. Eine Chance auf Bildung, auf Selbstvertrauen, auf ein Leben mit Perspektive. Denn in Südafrika liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 60 Prozent – für viele bleibt der Traum vom Beruf in weiter Ferne.

85 Prozent finden Job