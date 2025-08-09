„Das ist sehr wertvoll für uns“

Zwei Siege in der Liga, auch im ÖFB-Cup weiter. Die Bilanz der Lustenauer Austria zum Saisonstart könnte kaum besser sein. Vor allem der Sieg am Freitagabend, der erste in der Meisterschaft in der neuen Spielstätte, bringt noch einmal unglaublich viel neuen Schwung. „Das Stadion ist sehr wertvoll für uns. Wir haben jetzt einen richtigen Kessel mit Stimmung, das taugt den Spielern“, sagt Austria-Sportdirektor Dieter Alge, „und über den Start sind wir natürlich überglücklich. Wir sehen jetzt, was es für ein Vorteil ist, dass unser Team schon seit Vorbereitungsstart komplett ist. Es hat sich schon viel automatisiert.“