Helmut Brandstätter als pinke Geistererscheinung

Brandstätter schießt den Vogel ab

Der Teilzeit-Abgeordnete der Neos versteht die Aufregung nicht und twitterte am Donnerstag, um 9.35 Uhr, also pünktlich zum Brandstätter-Wochenende, empört: „Wer glaubt, dass es auf die Anzahl der Abstimmungen im Parlament ankommt, hat so viel Ahnung vom EP wie der Vogel, der draußen gerade vorbeifliegt.“