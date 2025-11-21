Eine Tote und fünf Verletzte bei Frontalcrash

Ein Frontalzusammenstoß im benachbarten Bayern an der Grenze zu Salzburg forderte am Freitagabend fünf Verletzte und ein Todesopfer. Die Fahrzeuge waren bei winterlichen Bedingungen ins Rutschen gekommen.
Der Unfall passierte am Freitag kurz nach 18 Uhr auf der B304 bei Wieshäusl zwischen Oberteisendorf und Surberg. Ein Ford Fiesta und ein Audi krachten frontal ineinander. Laut Ermittlungen der Polizei hatte der einheimische Lenker des Ford auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle verloren und war in den Gegenverkehr geraten.
Ersthelfer, darunter drei junge Feuerwehrmänner, die privat im Bus unterwegs waren, leisteten Erste Hilfe, begannen mit Wiederbelebungsversuchen und setzten die Rettungskette in Gang. Eine Mitfahrerin im Audi wurde aber so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.
Fünf Patienten wurden in die umliegenden Kliniken nach Bad Reichenhall, Traunstein und nach Salzburg gebracht.
Eine Feuerwehrfrau verletzte sich bei dem Einsatz an der Hand und musste auch ins Spital gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die B304 war bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.