Eine Tote und fünf Verletzte bei Frontalcrash

Der Unfall passierte am Freitag kurz nach 18 Uhr auf der B304 bei Wieshäusl zwischen Oberteisendorf und Surberg. Ein Ford Fiesta und ein Audi krachten frontal ineinander. Laut Ermittlungen der Polizei hatte der einheimische Lenker des Ford auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle verloren und war in den Gegenverkehr geraten.