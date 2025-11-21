Vorteilswelt
Bedingungen winterlich

Eine Tote und fünf Verletzte bei Frontalcrash

Chronik
21.11.2025 23:15
Die Unfallwracks nach dem Frontalcrash
Die Unfallwracks nach dem Frontalcrash(Bild: Bayrisches Rotes Kreuz)

Ein Frontalzusammenstoß im benachbarten Bayern an der Grenze zu Salzburg forderte am Freitagabend fünf Verletzte und ein Todesopfer. Die Fahrzeuge waren bei winterlichen Bedingungen ins Rutschen gekommen. 

Der Unfall passierte am Freitag kurz nach 18 Uhr auf der B304 bei Wieshäusl zwischen Oberteisendorf und Surberg. Ein Ford Fiesta und ein Audi krachten frontal ineinander. Laut Ermittlungen der Polizei hatte der einheimische Lenker des Ford auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle verloren und war in den Gegenverkehr geraten. 

Rotes Kreuz im Einsatz: Die Fahrbedingungen waren winterlich.
Rotes Kreuz im Einsatz: Die Fahrbedingungen waren winterlich.(Bild: Bayrisches Rotes Kreuz)

Ersthelfer, darunter drei junge Feuerwehrmänner, die privat im Bus unterwegs waren, leisteten Erste Hilfe, begannen mit Wiederbelebungsversuchen und setzten die Rettungskette in Gang. Eine Mitfahrerin im Audi wurde aber so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. 

Fünf Patienten wurden in die umliegenden Kliniken nach Bad Reichenhall, Traunstein und nach Salzburg gebracht.

Eine Feuerwehrfrau verletzte sich bei dem Einsatz an der Hand und musste auch ins Spital gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die B304 war bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt. 

