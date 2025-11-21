Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Judo-Finale

Salzburger jagen den ersten Titel seit 13 Jahren

Salzburg
21.11.2025 20:00
Feierte mit Straßwalchen 2012 den Bundesliga-Titel: Christoph Kronberger (oben)
Feierte mit Straßwalchen 2012 den Bundesliga-Titel: Christoph Kronberger (oben)(Bild: Andreas Tröster)

Wenn Samstag zu „High Noon“ der Startschuss zum Final-Four der Judo-Bundesligen bei Damen und Herren in Gmunden fällt, haben gleich zwei Salzburger Teams die Chance auf Gold. Während die PSV-Flachgau-Girls als Außenseiter starten, können die Sanjindo-Herren den ersten Finaleinzug seit 2015 schaffen.

0 Kommentare

Kaum zu glauben, aber doch. Der letzte Salzburger Herren-Triumph datiert noch aus dem Jahr 2012. Seither hat Serienmeister Galaxy Tigers aus Wien nur einmal (!) den Titel verpasst. Wie drei Jahre zuvor schafften es die Straßwalchner 2015 erneut ins Finale. Seither ist das keinem Salzburger Klub mehr gelungen. Doch was braucht es dazu eigentlich? Die „Krone“ hat Christoph Kronberger gefragt, der beim letzten Flachgau-Triumph dabei war und heute daheim in Burgkirchen aktiv ist. „Wir waren ein eingeschworener Haufen von 20 Leuten, das gibt es nur ganz selten wo. Das war das große Verdienst von Gerhard Dorfinger“, erinnert sich der Schwergewichtler.

Zitat Icon

Wir waren ein eingeschworener Haufen von 20 Leuten, das gibt es nur ganz selten wo. Das war das große Verdienst von Gerhard Dorfinger.

Christoph Kronberger über seine Straßwalchen-Zeit

Breite auf allen Ebenen nötig
Dabei trat das Team beim letzten Triumph gar nicht in Bestbesetzung an. Olympia-Held Lupo Paischer etwa ließ nach dem Halbfinale dem jungen Lukas Hofmann den Vortritt, der gegen Georgiens Nummer eins Papinashvili ran musste. Warum Flachgau dennoch siegte? Kronberger erklärt die „Zwei plus Zwei“-Rechnung: „Du brauchst zwei starke Legionäre. Gewinnen die ihre Kämpfe, hast du vier Punkte. Wenn zwei Eigene dann nachlegen, hast du gewonnen. Dafür braucht man aber Breite auf allen Ebenen des Vereins.“ Weil das die Rekordmeister Mühlviertel und Galaxy mit zahlreichen Außenstellen am besten machen, stehen diese auch an der Spitze.

Lesen Sie auch:
Bei den Spieler 2022 hat Carina Edlinger (li. neben Guide Lorenz Lampl) bei den Spielen groß ...
Erfolg wird erwartet
„Sonst hätten sie mich nicht eingebürgert ...“
21.11.2025
Ab nach Östersund
Österreichs Team für den Weltcupauftakt steht
21.11.2025
Schwimm-Ass Mladenovic
„Das vermisse ich am meisten an Österreich“
21.11.2025

Wie stehen nun die Chancen der Herren von Sanjindo-Herren von Bischofshofen? „So eng wie heuer war es noch nie. Alle können es packen“, sagt Obmann Thomas Wentz. Das erklärte Ziel ist zumindest erreicht. „Wir wollten Galaxy im Halbfinale vermeiden, haben das in der Liga geschafft“, weiß Kapitän Herbert Wicker. Als Ass im Ärmel gilt der zuletzt auf einem Europatrip verpflichtete kubanische Ex-Weltmeister Andy Granda.

Titelverteidiger verstärkte sich prominent
Bei den Damen eroberte Bischofshofen zuletzt vor zwei Jahren den Titel. Weil vom Kader nicht mehr viel übrig blieb, startete heuer aus Salzburger Sicht nur eine Kampfgemeinschaft aus PSV Salzburg und Straßwalchen, genannt „PSV Flachgau“. Die Erwartungen sind im Vorfeld gering, geht es doch gegen Grunddurchgangssieger Leibnitz. „Aber stolzer Dritter sind wir in jedem Fall“, lacht PSV-Obmann Ronny Tiefgraber, dessen Sohn Andreas das Team coacht. Als Favorit gilt Titelverteidiger Mühlviertel, der sich fürs Finale extra mit Nationalteam-Athletin Lubjana Piovesana verstärkte.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.875 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
164.226 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
122.139 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf