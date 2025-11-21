Salzburger jagen den ersten Titel seit 13 Jahren

Kaum zu glauben, aber doch. Der letzte Salzburger Herren-Triumph datiert noch aus dem Jahr 2012. Seither hat Serienmeister Galaxy Tigers aus Wien nur einmal (!) den Titel verpasst. Wie drei Jahre zuvor schafften es die Straßwalchner 2015 erneut ins Finale. Seither ist das keinem Salzburger Klub mehr gelungen. Doch was braucht es dazu eigentlich? Die „Krone“ hat Christoph Kronberger gefragt, der beim letzten Flachgau-Triumph dabei war und heute daheim in Burgkirchen aktiv ist. „Wir waren ein eingeschworener Haufen von 20 Leuten, das gibt es nur ganz selten wo. Das war das große Verdienst von Gerhard Dorfinger“, erinnert sich der Schwergewichtler.