Diese Joker sind Red Bull Salzburgs großer Trumpf

Als Tabellenführer startet Vizemeister Red Bull Salzburg in den letzten Pflichtspielblock in diesem Jahr. Den Auftakt in diesem bildet am Sonntag (14.30) das Heimspiel gegen die WSG Tirol. Der letzte Vergleich ist nur wenige Wochen her, Ende Oktober setzten sich die Bullen im Cup mit 3:1 nach Verlängerung gegen die „Kristallbuam“ durch.