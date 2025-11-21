Ein Verletzter bei Überschlag mit Traktor

Ein Traktor überschlug sich am Freitagnachmittag in Radstadt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Zu dem Unfall kam es gegen 16 Uhr auf der Forstauer Straße in Radstadt. Ein Traktor rollte in einen Graben und überschlug sich dabei.
Das Rote Kreuz war mit einem Notarztwagen und einem Rettungswagen am Unfallort. Der Notarzt wurde dann aber nicht gebraucht, so eine Sprecherin.
Die Einsatzkräfte brachten eine leicht verletzte Person ins Krankenhaus nach Schladming.
