„In der Olympia-Saison ist jeder stärker“

Top-15-Ergebnisse als Ziel

Für den Saisonstart am Wochenende auf der Olympiabahn in Cortina d‘Ampezzo, die den Namen „Eugenio Monti“ trägt, ist also alles angerichtet. Samstag fährt er im Zweierbob, Sonntag im Vierer. „Bei den Leistungstests Ende Oktober haben wir uns super präsentiert, alle haben eine Steigerung gehabt“, sieht sich der Wahl-Salzburger für den Auftakt gerüstet, wenngleich auch wie immer eine gewisse Unsicherheit dabei ist. „Es wird sicher sein, dass in der Olympia-Saison jeder stärker ist“, weiß Mandlbauer. Das Qualiprozedere für die Spiele ist etwas kompliziert, vereinfacht gesagt sollte es mit drei Top 15 Ergebnissen im Weltcup aber ganz gut ausschauen. Der persönliche Bestwert war im Jänner ein neuner Rang in St. Moritz.