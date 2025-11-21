Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bob-Team

„In der Olympia-Saison ist jeder stärker“

Salzburg
21.11.2025 21:00
Jakob Mandlbauer ist Pilot seines Teams.
Jakob Mandlbauer ist Pilot seines Teams.(Bild: GEPA)

Das Bobteam von Wahl-Salzburger Jakob Mandlbauer startet Sonntag auf der Olympiabahn in Cortina in die neue Saison, in der die Spiele über allem stehen. Die Quali ist realistisch, aber nicht leicht.

0 Kommentare

Diese Saison gilt es: Die Bobmannschaft von Jakob Mandlbauer will sich den großen Traum erfüllen und zu den Olympischen Spielen in Italien fahren. „Das ist das Ziel“, gibt der Wahl-Salzburger, der seit fast vier Jahren in Grödig wohnt, alles dafür. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen hat er heuer auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet. 10.000 Euro sollten für neue Kufen am Bob gesammelt werden. Für 100 gespendete Euro gab es als Gegenleistung eine Innenreinigung des Autos. Das Ziel wurde übertroffen.

Top-15-Ergebnisse als Ziel
Für den Saisonstart am Wochenende auf der Olympiabahn in Cortina d‘Ampezzo, die den Namen „Eugenio Monti“ trägt, ist also alles angerichtet. Samstag fährt er im Zweierbob, Sonntag im Vierer. „Bei den Leistungstests Ende Oktober haben wir uns super präsentiert, alle haben eine Steigerung gehabt“, sieht sich der Wahl-Salzburger für den Auftakt gerüstet, wenngleich auch wie immer eine gewisse Unsicherheit dabei ist. „Es wird sicher sein, dass in der Olympia-Saison jeder stärker ist“, weiß Mandlbauer. Das Qualiprozedere für die Spiele ist etwas kompliziert, vereinfacht gesagt sollte es mit drei Top 15 Ergebnissen im Weltcup aber ganz gut ausschauen. Der persönliche Bestwert war im Jänner ein neuner Rang in St. Moritz.

Lesen Sie auch:
Daumen nach oben für das beste Weltcup-Resultat: Jakob Mandlbauer.
Top-Ten für Mandlbauer
Salzburger Bob-Pilot feiert bestes Weltcupergebnis
26.01.2025
Erfolg wird erwartet
„Sonst hätten sie mich nicht eingebürgert ...“
21.11.2025

Die Herausforderungen im Sommertraining, wo meist in Berchtesgaden oder im Olympiazentrum in Rif trainiert wurde, waren hauptsächlich, immer wieder alle Teammitglieder (teils aus Vorarlberg oder Kärnten) zusammenzubringen. Bis auf Heeressportler Mandlbauer müssen nämlich alle einem Beruf nachgehen. „Da trifft man sich alle drei, vier Wochen in Berchtesgaden, trainiert von Freitag bis Sonntag“, erklärt der 27-Jährige.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.965 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
166.398 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
122.652 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf