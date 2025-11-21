Rasch gelöscht: Adventmarkt-Hütte in Brand geraten

In St. Gilgen waren Freitag früh die letzten Vorbereitungsarbeiten für den Adventmarkt voll im Gange, als es zu dem Brandalarm kam. In einer der Holzhütten war Feuer ausgebrochen.
Die Sirene ging gegen 8 Uhr früh. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und löschte den Brand. Zuvor hatten schon ein Gemeindemitarbeiter und eine Bankangestellte mit Handfeuerlöschern versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Der Brand war vermutlich im Bereich des Verteilerkastens ausgebrochen. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten die Hütte nach den Löscharbeiten noch auf mögliche Glutnester. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und der Adventmarkt konnte regulär in die Saison starten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.