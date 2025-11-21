Vorteilswelt
Defekt an Elektrik

Rasch gelöscht: Adventmarkt-Hütte in Brand geraten

Chronik
21.11.2025 23:00
Die Feuerwehr St. Gilgen hatte die Situation rasch unter Kontrolle
Die Feuerwehr St. Gilgen hatte die Situation rasch unter Kontrolle

In St. Gilgen waren Freitag früh die letzten Vorbereitungsarbeiten für den Adventmarkt voll im Gange, als es zu dem Brandalarm kam. In einer der Holzhütten war Feuer ausgebrochen. 

Die Sirene ging gegen 8 Uhr früh. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und löschte den Brand. Zuvor hatten schon ein Gemeindemitarbeiter und eine Bankangestellte mit Handfeuerlöschern versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. 

Der Brand war vermutlich im Bereich des Verteilerkastens ausgebrochen. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten die Hütte nach den Löscharbeiten noch auf mögliche Glutnester. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet und der Adventmarkt konnte regulär in die Saison starten. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
