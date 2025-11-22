Das hat sich beim GAK im Trainerteam geändert!

Am Sonntag muss der GAK zum Schlager bei Rapid. Für Trainer Ferdinand Feldhofer ein besonderes Spiel – 2005 schoss er die Hütteldorfer zum Titel und ein Jahr war er dort auch Trainer. Dank der Formkurve seiner Roten rechnet er sich im Allianz Stadion auch als Underdog etwas aus. Versucht wird alles – darum gab es im Trainerteam auch eine Änderung.
„Höchste Zeit, dass wir endlich auch auswärts einmal einen Dreier einfahren. Wenn das ausgerechnet bei Rapid passiert, wäre es vor allem für mich persönlich noch schöner – das wären spezielle Gefühle“, grinst Trainer Ferdinand Feldhofer. Der mit dem GAK am Sonntag in Hütteldorf gastiert.
