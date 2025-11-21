„Das vermisse ich am meisten an Österreich“

In Trainingsbadehose gewonnen

Sportlich läuft es bis jetzt jedenfalls blendend. Bei drei Wettkämpfen war er am Start, dreimal siegte der Brust-Spezialist. „Zwei davon waren in Trainingsbadehose. Das ist typisch in Amerika, dass man nicht zu jedem Wettkampf eine Wettkampfhose anzieht“, erklärt Mladenovic. Eine weitere Umstellung war, dass die Schwimmbahnen in den USA nur 25 Yards (also 22,86 Meter) und nicht 25 Meter haben. „Man gewöhnt sich daran, es ist aber für mich ein Nachteil, da immer die ersten zwei Züge nach der Unterwasserphase bei mir schwächer sind und ich erst später ins Schwimmen komme. Das war immer meine Schwäche, das tut mir hier auch nicht gut, wenn ich nur vier, bis fünf Züge pro Bahn mache. Allerdings sehe ich das als großen Ansporn, dass ich da besser werde.“