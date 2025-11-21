Für Fernsehshow kehrt Schellhorn an Herd zurück

Während Felix Schellhorn nicht mehr im familieneigenen Gastronomiebetrieb tätig sein will, darf Papa Sepp schlichtweg nicht mehr. In seiner Funktion als Staatssekretär für Deregulierung gilt nämlich ein Berufsverbot, das vorschreibt: Neben der Funktion im Ministerium darf keine Tätigkeit mit Erwerbsabsicht ausgeübt werden. Seinen Job als Gastronom musste er im März somit aufgeben.