Praktikantin belästigt: AK ist Strafe zu niedrig

Sie wurde während ihres Praktikums massiv sexuell belästigt, etwa verbal bedrängt, körperlich angegriffen und eingeschüchtert. Als sich die junge Frau wehrte, wurde sie gefeuert. Sie bekam 1000 Euro Schadenersatzzahlung. Laut AK Oberösterreich sind solche Strafen viel zu niedrig angesetzt, um nachhaltige Verhaltensänderungen zu erzielen.