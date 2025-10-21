Spaziergänger fand im Wald eine alte Panzergranate

Das Kriegsrelikt wurde in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Timelkam entdeckt. Ein 34-jähriger Spaziergänger fand am Montag gegen 17 Uhr eine Gewehr-Panzergranate. Der Mann erkannte dies als Kriegsmaterial und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten übernahmen die Erhebungen und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ.



Keine Gefahr für Mensch und Umwelt

Der Entminungsdienst wurde entsandt, welcher die Granate sicherstellte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch und Umwelt.