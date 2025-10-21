Spaziergänger fand im Wald eine alte Panzergranate

Eine Gewehr-Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg fand ein Spaziergänger in einem Waldstück in Timelkam. Er rief die Polizei, die das rostige Relikt entsorgte.
Das Kriegsrelikt wurde in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Timelkam entdeckt. Ein 34-jähriger Spaziergänger fand am Montag gegen 17 Uhr eine Gewehr-Panzergranate. Der Mann erkannte dies als Kriegsmaterial und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten übernahmen die Erhebungen und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ.
Keine Gefahr für Mensch und Umwelt
Der Entminungsdienst wurde entsandt, welcher die Granate sicherstellte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch und Umwelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.