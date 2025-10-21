Rauschiger 15-Jähriger krachte mit Mofa gegen Auto

Zu tief ins Glas geschaut, hatte ein 15-Jähriger in Peuerbach (OÖ). Gegen 22 Uhr stieß er auf einer Kreuzung in der Gemeinde mit seinem Moped gegen ein Auto. Der Pkw-Lenker hatte noch vergeblich versucht, ihm auszuweichen.
Ein 15-jähriger Mopedfahrer lenkte am Montag gegen 22 Uhr sein Moped auf der abschüssigen Landesstraße L517 von Teucht kommend in Richtung Peuerbach und wollte im Ortschaftsbereich Dopplhof nach links in die B129 einbiegen. Dabei konnte er sein Moped nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr in die Kreuzung ein und stieß dabei gegen den von Peuerbach kommenden Pkw, gelenkt von einem 38-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Schärding.
Der Autofahrer wollte noch ausweichen
Obwohl der Autofahrer noch eine Vollbremsung einleitete und nach links auswich, stieß der Mopedfahrer mit seinem Moped gegen die rechte vordere Fahrzeugseite des Pkw. Der 15-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein beim 15-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,72 Promille.
