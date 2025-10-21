Rauschiger 15-Jähriger krachte mit Mofa gegen Auto

Ein 15-jähriger Mopedfahrer lenkte am Montag gegen 22 Uhr sein Moped auf der abschüssigen Landesstraße L517 von Teucht kommend in Richtung Peuerbach und wollte im Ortschaftsbereich Dopplhof nach links in die B129 einbiegen. Dabei konnte er sein Moped nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr in die Kreuzung ein und stieß dabei gegen den von Peuerbach kommenden Pkw, gelenkt von einem 38-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Schärding.