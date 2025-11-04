Mann ließ sich von Elfjähriger Nacktfotos schicken

Abartige Forderungen

Dieses nützte er schließlich, um seinen perversen Trieben nachkommen zu können. Er überredete das Mädchen am 6. Dezember 2024 dazu, ihm Nacktbilder von sich zu schicken. Doch nachdem er welche bekommen hatte, war ihm das immer noch nicht genug, er wollte, dass das Kind ihm auch Fotos von geschlechtlichen Handlungen übermittelt, die sie an sich selbst vornimmt. Dieser Aufforderung kam die Elfjährige dann aber nicht nach.