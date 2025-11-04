WM-Qualifikation: Kracher-Duelle für ÖFB-Frauen

„Mit Deutschland haben wir den klaren Favoriten auf den Gruppensieg, während Norwegen sicherlich gleich dahinter auf Platz zwei einzuordnen ist. Für uns gilt es zu versuchen, so viele Punkte wie möglich in dieser doch spannenden Gruppe zu holen. Dass wir mit Deutschland abermals zwei Nachbarschaftsduelle vor uns haben, freut uns natürlich, denn Spiele gegen Deutschland sind immer aufregend und haben seinen speziellen Reiz. Es ist keine leichte Gruppe, aber das gibt es in der Liga A ohnehin nicht. Auch mit Slowenien erwarte ich enge Duelle. Es ist für Österreich der siebte Versuch, sich für eine WM-Endrunde zu qualifizieren und wir werden alles daransetzen, das Turnier in Brasilien zu erreichen“, so Alexander Schriebl im Rahmen der Auslosung.