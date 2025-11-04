WM-Qualifikation: Kracher-Duelle für ÖFB-Frauen

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bekommt es in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien wieder mit Deutschland zu tun. Der Rekord-Europameister wurde den Österreicherinnen bei der Auslosung am Dienstag in Nyon aus Topf eins zugelost. Die weiteren Gegnerinnen in der Gruppe A4 sind der zweifache Europameister Norwegen und Slowenien.
„Mit Deutschland haben wir den klaren Favoriten auf den Gruppensieg, während Norwegen sicherlich gleich dahinter auf Platz zwei einzuordnen ist. Für uns gilt es zu versuchen, so viele Punkte wie möglich in dieser doch spannenden Gruppe zu holen. Dass wir mit Deutschland abermals zwei Nachbarschaftsduelle vor uns haben, freut uns natürlich, denn Spiele gegen Deutschland sind immer aufregend und haben seinen speziellen Reiz. Es ist keine leichte Gruppe, aber das gibt es in der Liga A ohnehin nicht. Auch mit Slowenien erwarte ich enge Duelle. Es ist für Österreich der siebte Versuch, sich für eine WM-Endrunde zu qualifizieren und wir werden alles daransetzen, das Turnier in Brasilien zu erreichen“, so Alexander Schriebl im Rahmen der Auslosung.
DFB-Team zuletzt deutlich zu stark
Gegen Deutschland gab es in sieben Duellen sieben Niederlagen. In der abgelaufenen Nations League fielen die Pleiten mit einem 1:4 im Februar und einem 0:6 im Juni deftig aus. „Dass wir mit Deutschland abermals zwei Nachbarschaftsduelle vor uns haben, freut uns natürlich, denn Spiele gegen Deutschland sind immer aufregend und haben ihren speziellen Reiz“, sagte Schriebl. Gegen Norwegen haben die Österreicherinnen in acht Spielen zwei Siege und zwei Remis geholt, gegen Slowenien die jüngsten beiden Partien im EM-Play-off im Oktober vergangenen Jahres 3:0 und 2:1 gewonnen.
Die ÖFB-Frauen hoffen, im siebenten Anlauf endlich auch das Ticket für eine WM-Endrunde zu holen. Die Gruppenphase der Qualifikation mit Hin- und Rückspiel beginnt am 3. März. Abgeschlossen wird sie nach drei Doppelterminen am 9. Juni. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM von 24. Juni bis 25. Juli in Brasilien. Alle anderen Teams müssen in ein zweistufiges Play-off, das im Oktober bzw. Dezember 2026 ausgetragen wird. Die Zweit- und Drittplatzierten aus Liga A treten in der ersten Play-off-Runde gegen eine Mannschaft aus der drittklassigen Liga C an. Auf den Gruppenvierten wartet mit einem Zweit- oder Drittplatzierten aus Liga B bereits zum Auftakt ein möglicherweise schwierigerer Gegner.
Die WM-Qualifikationsgruppen der Liga A:
Gruppe A1: Schweden, Italien, Dänemark, Serbien
Gruppe A2: Frankreich, Niederlande, Polen, Republik Irland
Gruppe A3: Spanien, England, Island, Ukraine
Gruppe A4: Deutschland, Norwegen, Österreich, Slowenien
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.