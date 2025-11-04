Seniorin verdurstet: Tochter und Enkel vor Gericht

Es ist ein besonders tragischer Fall, der heute, Dienstag, am Innsbrucker Landesgericht verhandelt wird: Die 59-jährige Tochter und der 31-jährige Enkel einer Seniorin (85) müssen sich nach deren Tod an Dehydrierung im Osttiroler Dölsach wegen Vernachlässigung verantworten.
Die Seniorin hatte im Mai nach einem Sturz nicht mehr aufstehen können und war eine Woche lang auf dem Küchenboden in ihren Exkrementen gelegen, hieß es im Vorfeld des Prozesses vonseiten des Gerichts. Die Angeklagten verantworteten sich mit fehlendem Lebenswillen der Frau.
Bis zu zehn Jahre Haft drohen
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen des Quälens oder der Vernachlässigung einer unmündigen oder wehrlosen Person. Den beiden Angeklagten drohen, da die mutmaßliche Tat den Tod des Opfers nach sich zog, im Fall eines Schuldspruchs zwischen einem und zehn Jahren Haft.
Familie lebte offenbar zurückgezogen
Die 85-Jährige hatte mit ihrer Tochter und dem Enkelsohn in einem gemeinsamen Haushalt gelebt, die beiden waren deren einzige Betreuungspersonen gewesen. Die an Kreislaufbeschwerden leidende gebrechliche Frau stürzte am Morgen des 18. Mai des heurigen Jahres und konnte anschließend nicht mehr selbstständig aufstehen.
Daraufhin soll sie es abgelehnt haben, dass ihre Angehörigen den Arzt verständigen. Über die kommenden sieben Tage sollen die beiden nunmehr Angeklagten die Frau in dieser Lage belassen haben, ohne Hilfe zu holen.
Flüssigkeitsmangel als Todesursache
Die Angeklagten sollen die 85-Jährige zwar in diesem Zeitraum mit ein wenig Nahrung und Flüssigkeit versorgt haben, jedoch verstarb diese am 26. Mai an den Folgen eines Flüssigkeitsmangels in der Wohnung. Der Tochter und dem Enkelsohn soll der Gesundheitszustand der Frau bewusst gewesen sein, jedoch soll diese fehlenden Lebenswillen geäußert haben.
