Drahtzieher (75) im Balco-Dopingskandal ist tot

Sprintstar musste ins Gefängnis

Conte wurde 2005 zu vier Monaten Haft und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Balco-Skandal hatte auch folgenschwere Konsequenzen für einige Athleten. Jones zum Beispiel musste wegen doppelten Meineides ein halbes Jahr ins Gefängnis und verlor unter anderem ihre fünf Olympia-Medaillen von den Sommerspielen 2000 in Sydney.