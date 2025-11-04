Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Labor fiel 2003 auf

Drahtzieher (75) im Balco-Dopingskandal ist tot

Sport-Mix
04.11.2025 14:11
Victor Conte ist tot.
Victor Conte ist tot.(Bild: AP/Paul Sakuma)

Der Drahtzieher eines der größten Dopingskandale der Sportgeschichte, Victor Conte, ist Medienberichten zufolge tot. Laut der kalifornischen Tageszeitung „The Mercury News“ sei Conte nach Auskunft von dessen Töchtern Montagfrüh im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Nachrichtenagentur AP verwies auf einen Post des vom Amerikaner gegründeten Sporternährungs-Unternehmens SNAC System, in dem die Firma von einem Krebstod schrieb.

0 Kommentare

Das von Conte gegründete kalifornische Labor „Bay Area Laboratory Co-operative“ (Balco) flog 2003 nach dem anonymen Hinweis des Leichtathletiktrainers Trevor Graham auf. Der US-Amerikaner hatte zahlreiche prominente Athleten des Dopings mit Wachstumshormonen bezichtigt. Daraufhin wurde das Balco-Labor durchsucht, am Firmensitz fanden die Fahnder Namenslisten von gedopten Athleten sowie Steroide und Wachstumshormone. Zu den Kunden zählten unter anderen die amerikanischen Sprinter Marion Jones, Kelli White und Tim Montgomery sowie US-Baseball-Profi Barry Bonds.

Sprintstar musste ins Gefängnis
Conte wurde 2005 zu vier Monaten Haft und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Balco-Skandal hatte auch folgenschwere Konsequenzen für einige Athleten. Jones zum Beispiel musste wegen doppelten Meineides ein halbes Jahr ins Gefängnis und verlor unter anderem ihre fünf Olympia-Medaillen von den Sommerspielen 2000 in Sydney.

Marion Jones
Marion Jones(Bild: GEPA)

„Es war falsch, alles falsch“, hatte Conte vor seinem Tod über seine Doping-Verwicklungen gesagt. „Ich war damals rücksichtslos, hatte keine Ahnung, wie sehr mein Umfeld, meine Freunde und Familie davon betroffen sein würden und wie viel Schaden das alles zur Folge hatte.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Sport-Mix
Labor fiel 2003 auf
Drahtzieher (75) im Balco-Dopingskandal ist tot
Krone Plus Logo
Seglerin hatte Glück
Schockszene: 200 Meter vor dem Ziel brach der Mast
Endlich fahrtauglich
Littler: Beim siebten Anlauf hat’s dann geklappt
Krone Plus Logo
Mega-Vorbereitung
400.000 Höhenmeter für einen starken Winter
Krone Plus Logo
Eiserner Wille
Nach Horrorcrash scheint Comeback in Griffweite

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf