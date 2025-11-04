Autozulieferer Bosch meldet Kurzarbeit an

Daraufhin stoppte die chinesische Seite die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. „Unsere Expertenteams stehen im engen Austausch mit Nexperia, einem unserer Lieferanten für Elektronikbauteile, sowie mit betroffenen Kunden und anderen Lieferanten und Vorlieferanten“, sagte ein Bosch-Sprecher. Um die Einschränkungen in der Produktion gering zu halten, greift der Autozulieferer bereits auf alternative Lieferquellen zurück.