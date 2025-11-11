Steirer verzweifelt: Tauben auf „Herbergssuche“

Seinen schönen, selbst gezüchteten Tauben gehört das ganze Herz eines Oststeirers – jetzt ist er gezwungen, seine geliebten Tiere aufzugeben, und sucht verzweifelt neue Lebensplätze für sie.
„Der Fink hat einen Vogel, haben die Leute immer gesagt“, schmunzelt der Ostteirer Hermann Fink. Denn schon als Kind haben ihn Vögel aller Art fasziniert, früh hat er mit dem Züchten begonnen. „Vor allem Tauben haben mich immer interessiert, ihr Gurren hat so etwas Beruhigendes, ihr Sozialverhalten und schönes Gefieder begeistern mich“, so der Pensionist. Viele hundert, vor allem farbenfrohe, fröhliche Kanarienvögel, hat er im Laufe seines Lebens gezüchtet, „die Leute sind aus der ganzen Steiermark gekommen, um sie bei mir zu abzuholen“.
Doch mittlerweile ist das Gezwitscher der bunten Piepmatze verstummt. Hermann Fink musste, weil wegen eines Bauvorhabens auf dem Grundstück seine Volieren weichen müssen, alle Kanarienvögel verschenken. „Das war traurig für mich“, ist der Senior betrübt.
Werden sie ausgelassen, verhungern sie
Aber noch mehr bedrückt ihn die größte Sorge, die er jetzt hat: „Ich habe noch 22 Haustauben, elf Pärchen, für die ich keine Interessenten gefunden habe. Wunderschöne, selbst gezogene, manche sind schon zehn Jahre alt.“ Er weiß nicht, was mit ihnen geschehen soll, „auslassen kann man sie nicht, weil sie verhungern“.
Und die Zeit drängt: Der große Nussbaum, Schutz der Tauben vor Raubvögeln, wurde schon gefällt. „Jetzt trauen sie sich gar nicht mehr aus ihrer Voliere raus. Das ist nicht artgerecht, so ein Leben möchte ich meinen Vögeln ersparen.“
Herr Fink sucht also verzweifelt neue, gute Halter für seine gefiederten, teils zahmen Schützlinge. Was man dafür braucht? „Zunächst einmal Freude daran. Dann eine Hütte oder geeignete Voliere mit der Möglichkeit, die Vögel später frei fliegen zu lassen. Und das Bewusstsein, dass das Futter Geld kostet und die Tiere noch einige Jahre leben.“
So sehr er sich wünscht, dass seine Hoffnung in Erfüllung geht – so sehr hat er auch schon Angst davor, wenn dann alle weg sind. „Die Vögel waren meine größte Freude, mein Lebensinhalt, das zerreißt mir schon das Herz. Es wird sehr still werden um mich“.
Ernstgemeinte Anfragen unter 0664/9364103 (eine Verwandte, die die Vermittlung übernimmt).
