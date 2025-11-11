Steirer verzweifelt: Tauben auf „Herbergssuche“

„Der Fink hat einen Vogel, haben die Leute immer gesagt“, schmunzelt der Ostteirer Hermann Fink. Denn schon als Kind haben ihn Vögel aller Art fasziniert, früh hat er mit dem Züchten begonnen. „Vor allem Tauben haben mich immer interessiert, ihr Gurren hat so etwas Beruhigendes, ihr Sozialverhalten und schönes Gefieder begeistern mich“, so der Pensionist. Viele hundert, vor allem farbenfrohe, fröhliche Kanarienvögel, hat er im Laufe seines Lebens gezüchtet, „die Leute sind aus der ganzen Steiermark gekommen, um sie bei mir zu abzuholen“.