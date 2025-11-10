Dimitré Dinev gewinnt österreichischen Buchpreis

Nominiert waren weiters Monika Helfers 750-seitige, unter dem Titel „Wie die Welt weiterging“ erschienene Sammlung von 365 „Geschichten für jeden Tag“ des Jahres, der New York Roman „Auflösungen.“ von Marlene Streeruwitz, der Roman „Die letzten Tage“, in dem Martin Prinz anhand von Volksgerichtakten das NS-Mordregime im Semmeringgebiet im April 1945 rekonstruiert hat, sowie der Gedichtband „Kiki Beach“ von Verena Stauffer.



Debütpreis für Theatertext über Fluchthilfe für NS-Verbrecher

„Miriam Unterthiners Theatertext ,Blutbrot‘ nimmt sich eines Kapitels der Südtiroler Nachkriegsgeschichte an, das bislang kaum literarisch bearbeitet wurde: der Fluchthilfe für NS-Verbrecher über den Brennerpass. Figuren wie Eichmann oder Mengele passierten auf ihrem Weg nach Italien und weiter nach Südamerika, eine Region, die heute gerne als idyllische Landschaft inszeniert wird und deren Mitverstrickung lange verdrängt blieb. Unterthiner begegnet diesem schwierigen Stoff nicht mit dokumentarischem Realismus, sondern mit großer poetischer Wut und Wucht“, rühmte die Jury die Debütpreis-Siegerin und ihren in der edition laurin erschienenen Text, dessen Uraufführung im September im Theater Aachen stattfand und dessen Österreichische Erstaufführung vor wenigen Wochen Tomas Schweigen im Wiener Theater am Werk inszenierte. Für den Debütpreis waren außerdem Anna Maschiks „Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten“ und Michèle Yves Pautys „Familienkörper“ nominiert.