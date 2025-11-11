43 Prozent haben Angst vor Senioren am Steuer

Entlastung am Land

Besonders in ländlichen Regionen ist die Forderung nach einem früheren Führerschein groß: Fast zwei Drittel (61 Prozent) würden darin eine spürbare Entlastung für Eltern sehen. Noch deutlicher ist der Zuspruch bei der Flexibilität: 67 Prozent denken, dass ein früherer Führerschein die Mobilität der Jugendlichen am Land verbessert. Im Gegensatz dazu spricht sich in Wien die Mehrheit (84 Prozent) für ein kostenloses Öffi-Ticket statt eines früheren Führerscheins aus.