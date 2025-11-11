„Mei, wenn das der Papale noch sehn könnt“

Ein TV-Klassiker findet nun den Weg auf die Bühne: Im Theater Akzent feiert die Kult-Satire „Single Bells“ Premiere, mit Publikumslieblingen wie Kristina Sprenger, Verena Scheitz, Inge Maux und Gregor Seberg in den Hauptrollen.
Alle Jahre wieder flimmert im Advent „Single Bells“ über die heimischen Bildschirme. Jene herrliche, zeitlose Satire, über die der deutsche „Spiegel“ bei der Premiere 1997 schrieb: „Kultverdächtig und wunderbar böse! Dieser Film sollte alle Jahre wieder auf den Gabentisch kommen!“
Es war und ist auch der Lieblingsfilm der österreichischen Filmproduzentin Julia Sobieszek, die gemeinsam mit Regisseur Matthias Bauer eine mit Musiknummern gespickte Bühnenversion entwickelte, die am Dienstag, 11. November, im Wiener Theater Akzent Premiere feiert – und danach auch durch Österreich tourt (Termine: www.singlebells.live).
„15.000 Karten sind bereits verkauft“, sagt Sobieszek und freut sich über den Hype rund um die „Live“-Version, die den Sanctus von Autorin Uli Schwarzenberger sowie Erwin Steinhauer bekam, der in der TV-Version Familienvater Joe spielt. Der wird auf der Bühne von Gregor Seberg verkörpert, an seiner Seite gießt Kristina Sprenger als Luiserl die fette Gans mit Schnaps auf, und Schwester Kati spielt Julia Jelinek.
Verena Scheitz ist Lilibet. Sie matcht sich mit „Omama“ Inge Maux, die einen der legendärsten Sätze sagen darf: „Mei, wenn des nur da Papale noch sehn könnt.“
