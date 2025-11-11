„Mei, wenn das der Papale noch sehn könnt“

„15.000 Karten sind bereits verkauft“, sagt Sobieszek und freut sich über den Hype rund um die „Live“-Version, die den Sanctus von Autorin Uli Schwarzenberger sowie Erwin Steinhauer bekam, der in der TV-Version Familienvater Joe spielt. Der wird auf der Bühne von Gregor Seberg verkörpert, an seiner Seite gießt Kristina Sprenger als Luiserl die fette Gans mit Schnaps auf, und Schwester Kati spielt Julia Jelinek.