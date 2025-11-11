Vorteilswelt
„Single Bells“

„Mei, wenn das der Papale noch sehn könnt“

Kultur
11.11.2025 06:00
Bühnenreifer TV-Spaß: „Gregor“ Johannes Brand, „Kati“ Julia Jelinek, „Lilibet“ Verena Scheitz, ...
Bühnenreifer TV-Spaß: „Gregor" Johannes Brand, „Kati" Julia Jelinek, „Lilibet" Verena Scheitz, „Sissi" Clara Lackner-Zinner, „Luiserl" Kristina Sprenger, „Omama" Inge Maux und „Jo" Gregor Seberg

Ein TV-Klassiker findet nun den Weg auf die Bühne: Im Theater Akzent feiert die Kult-Satire „Single Bells“ Premiere, mit Publikumslieblingen wie Kristina Sprenger, Verena Scheitz, Inge Maux und Gregor Seberg in den Hauptrollen.

Alle Jahre wieder flimmert im Advent „Single Bells“ über die heimischen Bildschirme. Jene herrliche, zeitlose Satire, über die der deutsche „Spiegel“ bei der Premiere 1997 schrieb: „Kultverdächtig und wunderbar böse! Dieser Film sollte alle Jahre wieder auf den Gabentisch kommen!“

Es war und ist auch der Lieblingsfilm der österreichischen Filmproduzentin Julia Sobieszek, die gemeinsam mit Regisseur Matthias Bauer eine mit Musiknummern gespickte Bühnenversion entwickelte, die am Dienstag, 11. November, im Wiener Theater Akzent Premiere feiert – und danach auch durch Österreich tourt (Termine: www.singlebells.live).

TV-Kult: Thomas Beyrhofer: „Gregor“, Martina Gedeck: „Kati“, Johanna von Koczian: „Lilibet“, ...
TV-Kult: Thomas Beyrhofer: „Gregor“, Martina Gedeck: „Kati“, Johanna von Koczian: „Lilibet“, Mariella Hahn: „Sissi“, Mona Seefried: „Luiserl“, Inge Konradi: „Mitzerl „Omama“, Erwin Steinhauer: „Jo“(Bild: ORF)

Kultfilm „Single Bells“

  • Single Bells ist ein österreichisch-deutscher Spielfilm des Regisseurs Xaver Schwarzenberger aus dem Jahr 1997.
  •  Die satirische Weihnachtskomödie basiert auf einem Drehbuch seiner ehemaligen Gattin Ulrike Schwarzenberger, spielt im Wiener Umland und erzählt vom Weihnachtsfest der österreichischen Familie Moor, die dabei von einer Katastrophe in die nächste steuert.
  • Die Dreharbeiten fanden von Februar bis März 1997 in Wien, Freistadt und Mariazell statt.
  •  In den Hauptrollen traten Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Erwin Steinhauer, Mona Seefried, Inge Konradi und Johanna von Koczian vor die Kamera.
  •  Bei der Erstausstrahlung im Dezember 1997 stieß die Komödie bei Kritikern auf durchweg positive Stimmen.
  • Durch seine alljährliche Wiederholung hat der Film seither Kultcharakter erreichen können. Im Jahr 2000 erschien mit „O Palmenbaum“ eine Fortsetzung.

„15.000 Karten sind bereits verkauft“, sagt Sobieszek und freut sich über den Hype rund um die „Live“-Version, die den Sanctus von Autorin Uli Schwarzenberger sowie Erwin Steinhauer bekam, der in der TV-Version Familienvater Joe spielt. Der wird auf der Bühne von Gregor Seberg verkörpert, an seiner Seite gießt Kristina Sprenger als Luiserl die fette Gans mit Schnaps auf, und Schwester Kati spielt Julia Jelinek.

Verena Scheitz ist Lilibet. Sie matcht sich mit „Omama“ Inge Maux, die einen der legendärsten Sätze sagen darf: „Mei, wenn des nur da Papale noch sehn könnt.“ 

Stefan Weinberger
